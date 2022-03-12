السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مشروعك» قدم تمويلاً بمليار و862 مليون جنيه في بني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السبت، أن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"قد وصل إلى واحد مليار و861 مليون و909 ألف جنيه، استفاد منها 13 ألف و833 مشروعًا، ووفرت 21 ألف و844 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية فبراير 2022.

وأكد محافظ بني سويف أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهى: (مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعي، الإسكان، والإسكندرية)، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين)، خاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري،الذي تعده نهى محمد مدير مبادرة"مشروعك"على مستوى المحافظة، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وأشارت إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

بني سويف محافظة التنمية المحلية الدكتور محمد هاني غنيم مبادرة مشروعك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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