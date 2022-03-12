«المشاط» تبحث التعاون بين الحكومة ومؤسسة التنمية البريطانية في تمكين المرأة اقتصاديًا

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دور الحكومة المصرية في تنفيذ جهود تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، وزيادة قدرتهما على الوصول للتمويل، موضحة أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو أول نموذج من نوعه في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتوليها مزيد من المناصب القيادية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي" خلال لقائها مع ديانا لايفيلد، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل البريطانية CDC، أن الوزارة قامت من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة برصد التمويلات التنموية الميسرة والمنح ضمن المحفظة الجارية الموجهة لجهود تمكين المرأة بشكل مباشر في إطار الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، فضلا عن المساهمة غير المباشرة من خلال الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.

وأوضحت "المشاط"، أنه في ظل سعي مؤسسة سي دي سي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فإن ذلك يمكن أن يمثل مجال عمل مشترك مع الحكومة في ظل جهودها الهادفة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، موضحة أن الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ساهمت من خلال البرامج المحتلفة في دعم توجهات الدولة لتمكين المرأة ومشاركتها في كافة مناخي التنمية.

وتعد مؤسسة "سي دي سي" البريطانية، مؤسسة تمويل تنموي واستثماري تابعة للمملكة المتحدة، وتعمل على مدار 70 عامًا في تعزيز النمو المستدام طويل الأجل للشركات في أفريقيا وجنوب آسيا. وترتبط مصر بعلاقات قوية مع المملكة المتحدة، وتدعم مؤسسة CDCالقطاع الخاص منذ عام 2003، حيث تقدر قيمة محفظة التمويل للمؤسسة في مصر بنحو 440 مليون دولار، لما يقرب من 39 شركة، وساهمت في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة، في العديد من المجالات من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وغيرها من القطاعات، وخلال العام الماضي أتاحت المؤسسة 320 مليون دولار استثمارات في ميناء السخنة و100 مليون دولار لإحدى الشركات العاملة في مجال الأدوية والطب.