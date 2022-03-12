السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على متهمين بقتل جامع قمامة انتقامًا لصديقه فى أبو النمرس

متهمون
متهمون

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن غموض العثور على جثة شاب داخل جوال، ملقاة بترعة في أبو النمرس، حيث تبين أن 3 أشخاص أقارب صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطهم اعترفوا بقتله انتقامًا منه، بسبب تخليه عن صديقه الذي أصيب بصعق كهربائي ولم يحاول مساعدته أو إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بإحدى الترع في أبوالنمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتبين أن المجني عليه تعرض للقتل خنقا.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن هوية المجني عليه، وتبين أنه جامع قمامة، وأن 3 أشخاص من أقارب صديق القتيل وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتقموا منه بسبب عدم مساعدته صديقه عقب إصابته بصعق كهربائي، وتركه بالشارع بجوار محول كهرباء، مما أسفر عن مصرعه، كما لم يخبرهم بوفاته، مما أدى إلى دفنه بمقابر الصدقة لعدم التوصل لأهليته، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الإدارة العامة جثة شاب داخل جوال أبو النمرس صديق المجنى عليه مباحث الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

السيسى: دعم مصرى مطلق لـ«الأونروا» للاستمرار فى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين

إصابة 4 في حادثي تصادم بالمنيا

للتعيين كقاضيات.. الإناث لأول مرة فى مقابلات شخصية بمجلس الدولة

مسلسلات رمضان 2022.. بطولة كاملة أم ضيف شرف لـ محمد رياض فى الاختيار 3؟

مشادة بين حسن راتب ودفاعه فريد الديب بجلسة قضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد