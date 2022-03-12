القبض على متهمين بقتل جامع قمامة انتقامًا لصديقه فى أبو النمرس

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن غموض العثور على جثة شاب داخل جوال، ملقاة بترعة في أبو النمرس، حيث تبين أن 3 أشخاص أقارب صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطهم اعترفوا بقتله انتقامًا منه، بسبب تخليه عن صديقه الذي أصيب بصعق كهربائي ولم يحاول مساعدته أو إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بإحدى الترع في أبوالنمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتبين أن المجني عليه تعرض للقتل خنقا.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن هوية المجني عليه، وتبين أنه جامع قمامة، وأن 3 أشخاص من أقارب صديق القتيل وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتقموا منه بسبب عدم مساعدته صديقه عقب إصابته بصعق كهربائي، وتركه بالشارع بجوار محول كهرباء، مما أسفر عن مصرعه، كما لم يخبرهم بوفاته، مما أدى إلى دفنه بمقابر الصدقة لعدم التوصل لأهليته، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.