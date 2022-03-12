السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طرح 11 محلا وصيدليتين للبيع بالمزاد في أكتوبر والعبور الجديدتين

محل تجاري
محل تجاري

أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً وصيدليتين بمدينتي (أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة) للبيع بالمزاد العلني، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية  وصيدلية بمساحات تتراوح من (٣٣م٢ : ١٠٠م٢) بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة الـ 800 فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 27/3/2022.

كما أوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (٢٠م2 : ٤٠م٢) بالمركز التجاري رقم (١٤) بمنطقة عمارات سكن مصر بمنطقة الـ ٢٦٠٠ فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022.

حاتم محمود حسن طرح 11 محلا تجاريا وصيدليتين جهازى المدينتين كراسات الشروط التنمية المستهدفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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