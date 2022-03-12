السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للدورة الثانية للحاضنة التكنولوجية بحزيرة قرمان

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم للدورة الثانية للحاضنة التكنولوجية "حاضنة المركز الإقليمي لجنوب الصعيد بسوهاج" ومقرها مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرامان بمحافظة سوهاج التابع للأكاديمية، وهي إحدى الحاضنات التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والممول من الأكاديمية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، حيث سيتم تلقي طلبات التقديم  اعتباراً من 15مارس 2022 وحتي 31 مارس2022 من خلال  الرابط.

وتقوم الحاضنة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج - في إطار بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والجهاز- في عمل مجموعة من التدريبات خلال الفترة القادمة ومنها "حدد فكرة مشروعك" و"ابدأ مشروعك"؛ بغرض مساعدة أصحاب الأفكار والراغبين في التقدم للاحتضان على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg
أو صفحة الفيسبوك الخاصة بمركز بحوث تنمية اقليم جنوب الصعيد بسوهاج https://www.facebook.com/Theislandhubsohag/.

 

تعاون محافظة تنمية سوهاج مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 12-3-2022

التفاصيل الكاملة لمقتل طفل من ذوى الهمم بالغردقة

تجديد حبس ربة منزل قتلت طليقها بسبب زواجه من فتاة بحلوان

معيط للسفير الألماني: الحكومة تتحمل تداعيات التضخم العالمي مع المواطنين

الصحة: إعلان إحصائيات إصابات ووفيات «كورونا» أسبوعيًا بدل البيان اليومى

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل