جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للدورة الثانية للحاضنة التكنولوجية بحزيرة قرمان

أعلنت جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم للدورة الثانية للحاضنة التكنولوجية "حاضنة المركز الإقليمي لجنوب الصعيد بسوهاج" ومقرها مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرامان بمحافظة سوهاج التابع للأكاديمية، وهي إحدى الحاضنات التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والممول من الأكاديمية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، حيث سيتم تلقي طلبات التقديم اعتباراً من 15مارس 2022 وحتي 31 مارس2022 من خلال الرابط.

وتقوم الحاضنة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج - في إطار بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والجهاز- في عمل مجموعة من التدريبات خلال الفترة القادمة ومنها "حدد فكرة مشروعك" و"ابدأ مشروعك"؛ بغرض مساعدة أصحاب الأفكار والراغبين في التقدم للاحتضان على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg

أو صفحة الفيسبوك الخاصة بمركز بحوث تنمية اقليم جنوب الصعيد بسوهاج https://www.facebook.com/Theislandhubsohag/.