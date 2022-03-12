السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: استهداف ميليشيات الحوثى لمصفاة الرياض «جريمة حرب»

الحوثي
الحوثي

ذكرت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مصفاة الرياض لتكرير النفط بالمملكة العربية السعودية بمثابة "جريمة حرب" تهدف إلى تهديد إمدادات الطاقة في العالم والعبث بأمن واستقرار سوق النفط.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت -إن الميليشيات تقوم بتهديد حياة الآمنين بتعمد تنفيذ الهجمات على المواقع المدنية والمصالح الاقتصادية، ناهيك عما يشكله إرهاب الميليشيات من خطر على أمن المنطقة. وأضافت أن الاعتداء "جريمة حرب" تتطلب من المجتمع الدولي دعم الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لوقف الإرهاب وردع المعتدي، وللحيلولة دون استمرار الميليشيات باستهداف المصالح الحيوية، خاصة أن إدراج "الحوثيين" على قوائم الإرهاب يفتح المجال واسعًا أمام دعم التحركات والجهود الجادة تجاه تجفيف منابع تمويلهم، بهدف ثنيهم عن الإمعان في تهديد دول الجوار ومواصلة القرصنة وإرسال المسيرات والقوارب المفخخة، وتنفيذ خطتهم الأوسع والأشمل لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة.

وأكدت أنهم يصرون على جرائمهم، ويتعنتون تجاه قبول كل المحاولات المبذولة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وإحلال السلام، ضاربين بالاتفاقيات الدولية عرض الحائط.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى ضرورة خروج المجتمع الدولي من حالة اللامبالاة واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الجرائم بحق الشعب اليمني ودول المنطقة التي تمتلك كل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمنها وأمن شعوبها وحماية سيادتها، لأنه لا يمكن التعايش في ظل بيئة مليئة بالقتل والتشريد والإرهاب.

ابوظبى جريمة حرب مصفاة الرياض ميليشيات الحوثي الإمارات السعودية اليمن

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وائل لطفي

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