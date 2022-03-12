الخزانة الأمريكية تمنح استثناء من الحظر المفروض على توريد أوراق الدولار النقدية إلى روسيا

أعلنت الخزانة الأمريكية أن الحظر الذي فرضته على توريد أوراق الدولار النقدية إلى رو سيا لن يشمل الحالات الفردية والمدخرات الشخصية لأغراض غير تجارية.

وقال بيان الخزانة: "السماح لجميع التعاملات الشخصية ولمرة ​​واحدة و ضرورية للتحويل غير التجاري للأموال الشخصية مثل نقل أوراق الدو لار الأمريكي من الولايات المتحدة أو من شخص أمريكي، بغض النظر عن موقعه، إلى فرد في رو سيا أو نقل أوراق الدو لار الأمريكي النقدية لشخص أمريكي في رو سيا".

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمنع بموجبه توريد أوراق الدولار الأمريكي النقدية إلى روسيا.

وعلى صعيد آخر، أعلن "دويتشه بنك" أكبر مصرف في ألمانيا أنه سينسحب من رو سيا، مقتديا بمؤسسات مالية دولية أخرى.

وقال المصرف في بيانه: "نحن في صدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية و التنظيمية".

وأضاف: "في الوقت ذاته، نساعد عملائنا الدوليين من غير الروس على تقليص أعمالهم في روسيا.. لم نعد نطلق أعمالا جديدة في روسيا".

وأشار إلى أنه "قلل بشكل كبير من انخراطه و وجوده في روسيا منذ عام 2014".

وتمتلك المجموعة الألمانية أيضا، مركزا تقنيا كبيرا في روسيا يعمل به 1500 متخصص في تكنولو جيا المعلومات في خدمة بنك الاستثمار الخاص بها.

وأشار البنك هذا الأسبوع إلى أن "المخاطر التشغيلية الناشئة عن إغلاق هذا المركز تم احتواؤها جيدا و لا تمثل أي مخاطر كبيرة على سير العمليات العالمية".

وأعلن مصرفا "غولدمان ساكس" و "جي بي مورجان تشيس" الأمريكيان أمس ، إنهاء أنشطتهما في روسيا، لينضما بذلك إلى لائحة طويلة من الشركات متعددة الجنسيات التي انسحبت من روسيا المستهدفة بعقوبات دولية قاسية.