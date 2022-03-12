السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنزويلا تعرب عن أملها فى تطور الحوار مع واشنطن

ديلسي رودريغيز
ديلسي رودريغيز

أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز عن أملها في أن "يتطور" الحوار مع الولايات المتحدة بعد الزيارة المفاجئة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى كاراكاس.

 

وقالت رودريغيز خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الذي بثّه تلفزيون "في تي آر" الحكومي الفنزويلي: "هذا تقارب أولي ونأمل أن يتطور في إطار الدبلوماسية والحوار البنّاء".

 

وقالت: "لقد كان تقاربا بدون التزام، نتفهم أن التقاربات الأولية لا يمكن أن تكون مشروطة وأن هذا التقارب تم في حدود إطار العلاقات الثنائية".

 

وأضافت: "لم تنسحب فنزويلا من الولايات المتحدة، بل الولايات المتحدة هي التي انسحبت من فنزويلا وقطعت علاقات الطاقة والاقتصاد والتعاون".

 

وتابعت: "نحافظ على موقفنا: أبواب فنزويلا مفتوحة لأي دولة تريد أن تأتي باحترام وتعتبرنا ندا وتحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الفنزويلي".

 

واعتبرت رودريغيز أن الاجتماع الأول الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي بين كاراكاس وواشنطن بعد سنوات من التوتر، هو "مثال" على كيفية حل النزاع.

 

وشددت المسوؤلة الفنزويلية على أن الحل "يجب أن يكون الحوار ولا يمكن أن يكون هناك طريق آخر لأن الطرق الأخرى غير السلام والتفاوض والحوار والقانون الدولي تسبب معاناة عميقة للشعوب".

 

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن عام 2019 وحاولت الولايات المتحدة الإطاحة بالرئيس مادورو الذي لم تعترف بإعادة انتخابه عام 2018، من خلال فرض حزمة عقوبات على فنزويلا ولاسيما حظر استيراد النفط منها.

 

وقبل قطع العلاقات عام 2019، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي.

حوار فنزويلا واشنطن تطور زويل تعرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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