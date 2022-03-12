«الدفاع البريطانية»: روسيا لم تحقق أهداف خطتها فى أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بأن روسيا لم تحقق الأهداف التي وضعتها في خطتها قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة- في تغريدة لها عبر موقع (تويتر) - إنه وفقًا لأحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن الوضع في أوكرانيا، يسعى الجنود الروس لإعادة التموضع؛ استعداًدا لشن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يتضمن عمليات ضد العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفة أن الجنود الروس يواصلون تحقيق تقدم بطيء على الأرض ضد المقاومة الأوكرانية القوية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم، عن تبسيط إجراءات طلب التأشيرة عبر الإنترنت للأوكرانيين، بعد الانتقادات الشديدة لاستجابة حكومة المملكة تجاه الأزمة.

وقالت "باتيل"، في تصريحات أوردتها صحيفة «الجارديان» البريطانية: «اعتبارًا من يوم الثلاثاء، يمكنني أن أعلن أن الأوكرانيين الذين يحملون جوازات سفر لن يحتاجوا بعد الآن إلى الذهاب إلى مركز طلبات التأشيرة لتقديم طلباتهم قبل قدومهم إلى المملكة المتحدة، بدلًا من ذلك، بمجرد النظر في طلباتهم واستكمال عمليات التحقق المناسبة، سيتلقون إشعارًا مباشرًا بأنهم مؤهلون للبرنامج ويمكنهم القدوم إلى المملكة المتحدة».

وأضافت: «باختصار، سيتمكن الأوكرانيون الذين يحملون جوازات سفر من الحصول على إذن للمجيء إلى هنا عبر الإنترنت بالكامل من أي مكان، وسيكونون قادرين على تقديم قياساتهم الحيوية بمجرد وصولهم إلى بريطانيا».

ويعني ذلك أنه سيتم تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل بعد ضغوط من نواب المعارضة والمحافظين والحكومة الأوكرانية.

ولن يضطر اللاجئون الأوكرانيون بعد الآن إلى الذهاب إلى مركز طلبات التأشيرة لتقديم طلبهم قبل القدوم إلى المملكة المتحدة.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الخميس، فرار 2.3 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك قبل أسبوعين.

وأفادت المفوضية بأن من بين الفارين 112 ألفًا يحملون جنسيات دول أخرى.