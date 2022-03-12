شريف محمد فؤاد يُشعل مسرح الدوم بأغنية حاجة مستخبية

أشعل المتسابق شريف محمد فؤاد، من محافظة القاهرة، مسرح برنامج "الدوم" بأغنية "في حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي، ليتفاعل معه الجمهور، ولجنة التحكيم.

وقال المايسترو نادر عباسي: "أغنية حلوة، وتفاعل الجمهور حلو، ومحدش يقدر بقول حاجة، ودي علامة مهمة جدًا، وبتمنى لك كل خير".

وقالت الفنانة ليلى علوي، عضو لجنة التحكيم: "بتغني بإحساسك وعندك قبول وبتغني بسلاسة"، بينما قال المخرج تامر محسن: "سواء اتاهلت أو لا، هتحقق حلمك بأنك تبقي مطرب".

وقاربت مرحلة «المفتاح الذهبى» من برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» على الانتهاء تمامًا، تمهيدًا لبدء المرحلة النهائية، وذلك فى فئات التنافس الثلاث: «التمثيل» و«الغناء» و«التقديم التليفزيونى».

وخلال الحلقة الرابعة من مرحلة «المفتاح الذهبى» بالبرنامج الذي يعرض على قناة «أون»، مساء الخميس، برزت مجموعة مميزة من المواهب، ما دفع لجنة التحكيم لإعطاء «فرصة ثانية» لعدد أكبر من المواهب المطلوبة، من أجل دخولهم مرحلة التصويت.

وتعرض حلقة خاصة من البرنامج، فى الحادية عشرة مساء الغد، لإعلان نتائج «المفتاح الذهبى» لهذه المرحلة، من أجل تأهل المتسابقين للمرحلة التالية والنهائية عبر التصويت، بواقع متسابقين فى فئة التمثيل، ومتسابقين فى الغناء، ومتسابق في التقديم التليفزيوني.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة العاشرة مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة، وتمت تصفيتهم وفقًا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة.