ريم البارودي تكشف سر رفضها المشاركة فى أعمال كوميدية

تحل النجمة ريم البارودي ضيفة على الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتكشف تفاصيل مشاركتها في الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، كما تتحدث عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد نقل عام والنجاح الكبير الذي حققته وأصعب المشاهد التي واجهتها، كما تكشف أيضا تفاصيل احدث أعمالها وسر رفضها للمشاركة في مسلسل كوميدي سيتم عرضه الفترة المقبلة.

كما تتحدث عن تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية، وتستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة تفاصيل الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الاسماعيلية للافلام القصيرة والتسجيلية، وكواليس خاصة من فيلم الحب وتفاصيله ولقاءات مع أبطاله محمد نور وعلاء مرسي والمخرج محمد حمدي.