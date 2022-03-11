بعد فوز عبد السند يمامة.. «أبو شقة» يهنئ رئيس الوفد الجديد

هنأ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ، الدكتور عبد السند يمامة الذي أسفرت نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم في شفافية ونزاهة عن فوزه برئاسة حزب الوفد.

وتمنى أبو شقة لـ«يمامة» التوفيق والسداد، داعيا المولى سبحانه وتعالي أن يكون مستقبل حزب الوفد موصولا بماضي حزبنا المشرف كاشفا عن دوره الوطني كمساند للدولة الوطنية المصرية ظهيرا لمشروعها الوطني، داعما لمواقفها وثوابتها في المحيطين الإقليمي والدولي.

كما تمنى أبو شقة لجموع الوفديين شيوخا وشبابا وامرأة دوام التوفيق والسداد وأن يكونوا جيلا بعد جيل حاملين رسالة الوفد التي تعبر عن إدراك ووعي كامل لقضايا الوطن وتحدياته ليكون الوفد، كما كان قوة وسندا وظهيرا لوطننا العزيز وتحيا مصر وعاش الوفد ضمير الأمة.

وأكد «أبو شقة» احترامه لرأي الأغلبية والانصياع لإرادتها ترسيخا للثوابت التي توارثتها الأجيال الوفدية.

عبد السند يمامة: نبدأ صفحة جديدة في حزب الوفد بلا إقصاء

وكان قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد، إن اليوم طويت صفحة في الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور عبد السند يمامة عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في الجيزة.

ووعد رئيس الوفد الجديد بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: «لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر».