مسلسلات رمضان 2022.. محمد سلامة ينشر صورته مع النبوي: «راجعين يا هوى»

شارك المخرج محمد سلامة، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" صورة جمعته بالفنان خالد النبوي بطل مسلسل "راجعين يا هوى"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2022.

وكتب المخرج محمد سلامة، على الصورة التي شاركها عبر "فيسبوك" قائلًا: "راجعين يا هوى"، مصحوبـًا بإيموجي يرتدي نظارة، وسيخوض به السباق الرمضاني لعام 2022 ضمن مسلسلات رمضان التي ستعرض خلال الأيام المقبلة بحلول شهر رمضان.

مسلسل راجعين يا هوى ضمن مسلسلات رمضان 2022



وكانت الشركة قد كشفت عن عرض المسلسل الدرامي على قنوات dmc وcbc، ومنصتي watchit وshahid، خلال أيام الشهر الكريم .

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

"راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام وغيرهم.

مسلسل راجعين يا هوى تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلي مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتأخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.

كما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “راجعين يا هوى” البوستر الرسمي للمسلسل، الذي يضم عدد كبير من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، أحمد بدير، نور خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.