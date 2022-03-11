الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تركيب كاميرات بمطالع ومنازل الكبارى لرصد المخالفات المرورية فى القاهرة

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعليق طالب خلاله صاحب الحساب، بضرورة وضع كاميرات مُراقبة أعلى مطالع ومنازل الكبارى بمدينة نصر بالقاهرة، لرصد حركة سير سيارات "النقل الجماعى والأجرة" بدعوى توقف قائديها بتلك المناطق لتحميل الركاب مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وحوادث الطريق.

بالفحص تبين اضطلاع الأجهزة الأمنية باستحداث منظومة كاميرات عالية التقنية، تم تركيبها بمنازل عدد من الكبارى بنطاق شرق القاهرة لرصد المخالفات المرورية المختلفة ومن بينها توقف المركبات بمنازل ومطالع الكبارى.. وكان لتك المنظومة أثرها الإيجابى فى الحد من المخالفات فى تلك المناطق، خاصة بمنازل ومطالع الكبارى.

كاميرات حركة المرور مدينة نصر مطالع ومنازل الكباري حسابات التواصل الاجتماعي اجتماع

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