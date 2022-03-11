قائمة بتسريحات شعر يمكنك اعتمادها أثناء أداء تمارينك الرياضية

يمكنك تجربة العديد من قصات الشعر المختلفة أثناء قيامك ببعض التمارين الرياضية المعتادة سواء في صالات الجيم أو في روتينك اليومي العادي



ذيل حصان بسيط مع هامش:

سواء كان ذلك الركض الخفيف ، فإن تسريحة ذيل حصان بسيطة تفي بجميع أغراضك.

. Topknot:

ستحافظ على شعرك من التعرق بطريقة أنيقة، علاوة على ذلك فإنها لا تعوق روتين التمرين.

. Tight Low Bun:

إنها تسريحة شعر مثالية لمحبى اللياقة البدنية بشعر قصير العنق.

ارتفاع ذيل الحصان:

تسريحات ذيل الحصان العالية هي واحدة من أكثر تسريحات الشعر شيوعًا في التمارين الرياضية، اجمع كل شعرك على تاجك وثبته بشريط مطاطي، ستبدو الضفائر الناعمة أو الموجات الصغيرة أفضل.

ذيل حصان منخفض

هل لديك شعر كثيف مفرود ؟ إنها تسريحة سهلة ولكن أنيقة يحبها مدمنو اللياقة البدنية ببساطة لممارسة الرياضة.

هاي بون

اختيار كعكة عالية، بدلًا من لف الشعر الذي تفعله عادةً، قم بتحويله إلى كعكة صلبة.

قصير مستقيم بوب:

يعتبر البوب ​​القصير دائمًا أحد أفضل تسريحات الشعر للتمارين الرياضية للشعر القصير، إذا كنت تنعم بشعر ناعم أملس، فقم بقص قصير بطول الذقن واتركه فضفاضًا أثناء التمرين.

جديلة عالية ضيقة

الجديلة العالية الضيقة عصرية ومقاومة للركض في نفس الوقت، هذا هو السبب في أنه تم تقديره باعتبارها تسريحة شعر رائعة في صالة الألعاب الرياضية لفترة طويلة.

نحت الوجه بوب

إذا كنت تحب قطع االبوب، فستحب بالتأكيد تصميمه.

اجعله قصيرًا واذهب للحصول على شكل دائري يحيط وجهك، إنها تسريحة شعر مريحة لتحقيق أقصى استفادة من التمرين.

كعكة الباليه:

عندما يتعلق الأمر بإبعاد الشعر عن الوجه والرقبة أثناء التمرين، يمكن أن تكون كعكة الباليه هي الأفضل، للحصول على مظهر مصقول ناعم، ضعي الكثير من مثبتات الشعر.