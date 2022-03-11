الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

21 مارس.. عرض «تحيات من فوكوشيما» بمعهد جوته الألماني بالإسكندرية

فوكوشيما
فوكوشيما

يستضيف معهد جوته الألماني بالإسكندرية، عرض فيلم “تحيات من فوكوشيما” وذلك يوم الإثنين الموافق ٢١ مارس في تمام السابعة مساءً بمعهد جوته بالإسكندرية.
 

الفيلم روائي طويل من دولة ألمانيا إنتاج عام  ٢٠١٦ مدته  ١٠٤ دقيقة ومن  إخراج دوريس دوري

بمساعدة مجموعة مهرجون من أجل المساعدة تأمُل ماري -المرأة الألمانية- أن تستطيع جلب السعادة للناجين من كارثة فوكوشيما، إلا أنها سرعان ما تكتشف بأنها غير جاهزة لإنجاز تلك المهمة. كانت على وشك الهروب، إلا أنها قررت أن تبقى مع ساتومي - العجوز المشاكسة، والجيشا الأخيرة المتبقية من فوكوشيما - التي قررت الانسحاب إلى بيتها الذي طاله الدمار نظرًا لوجوده في المنطقة المستبعدة المشعة سابقًا. ورغم اختلاف السيدتين عن بعضهما البعض اختلافًا شديدًا، إلا أن كل واحدة منهما - بطريقتها الخاصة - حبيسةٌ في ماضيها، ويتوجب على كلتيهما تحرير نفسيهما من الشعور المستمر بالذنب، ومن عبء الذكريات الأليمة.

كارثة فوكوشيما هي كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير في 11 مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي. حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي.

ذكرت وكالة الهندسة النووية بأن الوحدات من 1 إلى 3 توقفت بشكل آلي بعد زلزال اليابان الكبير، بينما كانت الوحدات من 4 إلى 6 متوقفة بسبب أعمال الصيانة. وقد تم تشغيل مولدات ديزل لتأمين طاقة كهربائية راجعة من أجل تبريد الوحدات 1 إلى 3 والتي كانت قد تضررت بسبب التسونامي. وقد عملت هذه المولدات في البداية بشكل جيد لكنها توقفت بعد ساعة. ويستخدم التبريد في طرح الحرارة المتولدة في المفاعل، وبعد فشل المولدات وتوقف البطاريات عن العمل بعد 8 ساعات والتي تستخدم عادة للتحكم بالمفاعل وصمامته أثناء انقطاع الكهرباء، أعلنت حالة الطوارئ النووي في اليابان. وقد أرسلت القوات اليابانية البرية بطاريات إلى موقع الحدث.

صدر أمر إخلاء أولي لنطاق 3 كم من محيط المفاعل وشمل ذلك على 5800 مواطن يعيشون ضمن هذا النطاق. كما نصح السكان الذين يعيشون ضمن نطاق 10 كم من المصنع أن يبقوا في منازلهم. وفي وقت لاحق شمل أمر الإخلاء جميع السكان ضمن نطاق الـ 10 كم.

معهد جوتة الألماني عرض فيلم تحيات من فوكوشيما بالاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

بفارق 120 صوتًا.. عبدالسند يمامة رئيسًا لحزب الوفد

موعد ليلة النصف من شعبان 2022 وفضل الصيام

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

لدعم للفئات المستحقة.. «القوافل الغذائية» تحمي المواطنين من احتكار السلع وجشع التجار

عقب فوزه.. عبدالسند يمامة: نبدأ صفحة جديدة فى حزب الوفد بلا إقصاء

الرئاسة الروسية لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية