21 مارس.. عرض «تحيات من فوكوشيما» بمعهد جوته الألماني بالإسكندرية

يستضيف معهد جوته الألماني بالإسكندرية، عرض فيلم “تحيات من فوكوشيما” وذلك يوم الإثنين الموافق ٢١ مارس في تمام السابعة مساءً بمعهد جوته بالإسكندرية.



الفيلم روائي طويل من دولة ألمانيا إنتاج عام ٢٠١٦ مدته ١٠٤ دقيقة ومن إخراج دوريس دوري

بمساعدة مجموعة مهرجون من أجل المساعدة تأمُل ماري -المرأة الألمانية- أن تستطيع جلب السعادة للناجين من كارثة فوكوشيما، إلا أنها سرعان ما تكتشف بأنها غير جاهزة لإنجاز تلك المهمة. كانت على وشك الهروب، إلا أنها قررت أن تبقى مع ساتومي - العجوز المشاكسة، والجيشا الأخيرة المتبقية من فوكوشيما - التي قررت الانسحاب إلى بيتها الذي طاله الدمار نظرًا لوجوده في المنطقة المستبعدة المشعة سابقًا. ورغم اختلاف السيدتين عن بعضهما البعض اختلافًا شديدًا، إلا أن كل واحدة منهما - بطريقتها الخاصة - حبيسةٌ في ماضيها، ويتوجب على كلتيهما تحرير نفسيهما من الشعور المستمر بالذنب، ومن عبء الذكريات الأليمة.

كارثة فوكوشيما هي كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير في 11 مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي. حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي.

ذكرت وكالة الهندسة النووية بأن الوحدات من 1 إلى 3 توقفت بشكل آلي بعد زلزال اليابان الكبير، بينما كانت الوحدات من 4 إلى 6 متوقفة بسبب أعمال الصيانة. وقد تم تشغيل مولدات ديزل لتأمين طاقة كهربائية راجعة من أجل تبريد الوحدات 1 إلى 3 والتي كانت قد تضررت بسبب التسونامي. وقد عملت هذه المولدات في البداية بشكل جيد لكنها توقفت بعد ساعة. ويستخدم التبريد في طرح الحرارة المتولدة في المفاعل، وبعد فشل المولدات وتوقف البطاريات عن العمل بعد 8 ساعات والتي تستخدم عادة للتحكم بالمفاعل وصمامته أثناء انقطاع الكهرباء، أعلنت حالة الطوارئ النووي في اليابان. وقد أرسلت القوات اليابانية البرية بطاريات إلى موقع الحدث.

صدر أمر إخلاء أولي لنطاق 3 كم من محيط المفاعل وشمل ذلك على 5800 مواطن يعيشون ضمن هذا النطاق. كما نصح السكان الذين يعيشون ضمن نطاق 10 كم من المصنع أن يبقوا في منازلهم. وفي وقت لاحق شمل أمر الإخلاء جميع السكان ضمن نطاق الـ 10 كم.