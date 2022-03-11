الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 غدًا.. نظر استئناف أحمد بسام زكى على حبسه 3 سنوات

أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي

تنظر محكمة مستأنف القاهرة، غدا السبت، استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتهديد وابتزاز الفتيات.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة أحمد بسام زكي، لإدانته بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في الفترة  بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيا بالمجني عليها الأولى، "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصور ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا بأمور لا أخلاقية، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها، بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

محكمة مستأنف القاهرة حكم سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تهديد وابتزاز الفتيات أحمد بسام زكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

سيدة تُمارس الرذيلة مع عشيقها أمام زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

بعد كولومبيا.. أبرز الدول العربية التي أعلنتها واشنطن حليفا رئيسيا من خارج «الناتو»

 غدًا.. نظر استئناف أحمد بسام زكى على حبسه 3 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية