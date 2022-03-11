 غدًا.. نظر استئناف أحمد بسام زكى على حبسه 3 سنوات

تنظر محكمة مستأنف القاهرة، غدا السبت، استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتهديد وابتزاز الفتيات.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة أحمد بسام زكي، لإدانته بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيا بالمجني عليها الأولى، "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصور ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا بأمور لا أخلاقية، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها، بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.