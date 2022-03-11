رئيسة «نواب البحرين»: العلاقات مع مصر كانت ومازالت أخوية

أكدت رئيس مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبدالله زينل، عمق ومتانة وتجذر العلاقات المصرية البحرينية، مشيرة إلى أن تلك العلاقات كانت ومازالت وستكون على مر التاريخ علاقات أخوة بكافة المستويات قيادة وشعبية.

وقالت رئيسة النواب البحريني - في تصريحات لها - إن هناك توافقًا وتنسيقًا دائم بين مجلسي النواب البحريني والمصري في الرؤى وكافة القضايا على الساحتين الإقليمية و الدولية، ونحن نسير دائمًا معًا وعلى قلب رجل واحد.

وفي السياق ذاته، اجتمعت اليوم الجمعة، رئيسة البرلمان البحريني فوزية بنت عبدالله، مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هامش زيارتهما لدولة الكويت حاليًا حيث تناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال التشريعي.