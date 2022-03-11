«معرفش حاجة عن أختي وبخاف من المرض».. تصريحات حورية فرغلي تثير الجدل

من حين لآخر، تخرج الفنانة حورية فرغلي خلال لقاءات صحفية وإعلامية بعدة تصريحات تثير الجدل، تتحدث فيها عن حياتها الشخصية ولحظات مرضها وأعمالها الفنية.

وخلال الساعات الماضية، تصدرت الفنانة حورية فرغلي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم، وتحدثت خلاله عن أسرار عن حياتها الشخصية وفترة مرضها.



وترصد «الدستور» أبرز تصريحات حورية فرغلي خلال برنامج "حبر سري":



"معرفش حاجة عن أختي خالص"

قالت حورية فرغلي: "كلام الناس كان بيفرق جدا معايا قبل كده.. وبعدين خلاص مبقاش يهمني، لأنه دمرني نفسيا، وتوقفت عن النظر للمرآة لمدة عامين"، مضيفة: "أختي من والدي معرفش حاجة عنها خالص، عشرتها صعبة وبتغير مني وعايزة أقول لها ربنا يهديكي".

وتابعت: «أنا عندي ثروة من أهلي أكتر من الفن، واللي بيجي من الفن بصرفه على شغلي، ولو المنتج مش هيصرف هصرف أنا».



"أغلى حصان اشتريته كان بـ 20 مليون"

وأضافت فرغلي: "اتجوزت 3 شهور بس وكنت مخطوبة قبلها من حب عمري"، مضيفة: "أغلى حصان اشتريته كان بمليون جنيه إسترليني بما يعادل 20.5 مليون جنيه مصري".



"أخاف من المرض"

أكدت حورية، أنها فقدت الثقة بنفسها بسبب المرض، قائلة: "لو أنا حبيت حاجة وهعملها، لازم أبقى رقم واحد يا إما معملهاش خالص"، مضيفة: "أخاف من المرض، خاصة بعد تجربتي الأخيرة التي امتدت لسنوات، ولما تعرضت للمرض فقدت الثقة في نفسي بطريقة غير طبيعية".



"هيثم أحمد زكي ارتبط بيا"

وتابعت خلال تصريحاتها: "هيثم أحمد زكي ارتبط بيا عاطفيا رغم إني أكبر منه بـ6 سنوات، ومكلمتوش تاني بعد ما قالي باي باي يا طنط"، مضيفة: "في البداية كنت أنزعج من شائعات وفاتي، لكن مع الوقت اعتدت الأمر".

