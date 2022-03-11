الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بهاء أبو شقة: حزب الوفد يمثل الديمقراطية الحقيقية

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة يدلي بصوته بانتخابات الوفد

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، المرشح على رئاسة حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، أن انتخابات رئاسة حزب الوفد تجرى بشفافية كاملة تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد يمثل ديمقراطية حقيقية من خلال احترام الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه لم يدخل الحزب منذ إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات للمرشحين تأكيدًا للشفافية والنزاهة والحياد.

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ولفت أبو شقة إلى أن إرادة الوفديين هي الصخرة الصلبة التي لا تستطيع أي مطرقة أن تخترقها، ولن تستطيع أي فوضى التأثير عليها، موجها للهيئة الوفدية: "ادلوا بأصواتكم بأمانة".

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وقال أبو شقة إن الوفد يمثل المعارضة الوطنية الشريفة، وإنه يساند الدولة في مشروعها الوطني  لبناء دولة ديمقراطية حديثة، ويستمر في حماية الحزب.

وكان قد أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، منذ قليل، بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 

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وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

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وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

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وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.

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