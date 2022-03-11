مقتل 4 إرهابيين فى كركوك بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، عن مقتل 4 إرهابيين بضربتين جويتين على سلسلة جبال مامة، الواقعة في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت الخلية: «بعملية أمنية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمتابعة وتنسيق خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين بواسطة طائرة (إف- 16) على أحد الأوكار الإرهابية في سلسلة جبال مامة التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك شمال البلاد».

وأضاف البيان أن «الضربتين أسفرتا عن مقتل أربعة إرهابيين، أحدهم قيادي بما يسمى (ولاية كركوك) وهو المسئول عن عدد من القناصين الذين كانوا متواجدين داخل أحد الأوكار الإرهابية في محافظة كركوك»، مشيرا إلى استمرار القوات الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية في البلاد.