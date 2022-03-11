تحرير 38 محضرا وضبط 1325 كيلو أسماك مدخنة فاسدة في حملات بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وأعياد الإخوة الأقباط بعيد القيامة، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك بناء على تحريات الرقابة الإدارية.

وشكل الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري لجان من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والأقسام التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة الثمانية وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 38 محضرا منها محضر بإجمالي 4 كجم لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و 31 محضرا للحوم ذبحت خارج المجازر ما بين لحوم جاموسي وبقري بإجمالي وزن 183 كجم، و6 محاضر بإجمالي وزن 1 طن و 125كجم "أسماك مدخنة رنجة"، لم يتم الجزم بصلاحيتها ظاهريا للاستهلاك الآدمي مما استوجب سحب عينه من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

وفي سياق متصل تم ضبط 180 كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليصل بذلك إجمالي ما تم ضبطه إلى 1325 كجم، وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة حيال المخالفين.