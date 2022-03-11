الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هاني سرى الدين يدلى بصوته فى انتخابات رئاسة الوفد 2022

الدكتور هاني سري
الدكتور هاني سري الدين

أدلى الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل.

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ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

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وتوافد أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، استعدادًا لعملية التصويت والانتخاب، والمقرر لها أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

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وأعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات حزب الوفد أنه قد تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة فى المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وأهابت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022 بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكمامة الواقية التي توزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

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وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.

الدكتور هاني سري الدين
الدكتور هاني سري الدين
الدكتور هاني سري الدين انتخابات رئاسة الوفد 2022 التصويت المستشار بهاء الدين أبو شقة الدكتور عبد السند يمامة الجمعية العمومية العملية الانتخابية

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وائل لطفي

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