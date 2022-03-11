الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الكورى: علاقات سول وبكين ستتطور بشكل كبير

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، أن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين ستتطور بشكل كبير.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس المنتخب يون، مع السفير الصين لدى كوريا الجنوبية شينغ هاي مينج، حيث أشار يون إلي أن الصين هي أكبر شريك تجاري للبلاد وكوريا الجنوبية هي ثالث أكبر شريك تجاري للصين.
ولفت يون إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكانت إقامة العلاقات الدبلوماسية مفيدة للغاية لشعبي البلدين من نواح كثيرة، كما ساعدت في التنمية الاقتصادية.
وسلم السفير الصيني برقية تهنئة من الرئيس شي جين بينغ إلى الرئيس المنتخب يون، أكدت أن البلدين جاران قريبان وشريكان مهمان للتعاون.

وفي سياق متصل، دعت كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى التعاون الثلاثي الثابت بين سول وبكين وطوكيو؛ للتغلب على الخلافات، وسط التوترات المستمرة بين الدول الثلاث بشأن القضايا التاريخية والإقليمية والجيوسياسية.

وبحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فإنه خلال اجتماع مع كبار المسئولين في أمانة التعاون الثلاثي (TCS)، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ، إنه "بالنظر إلى أن سول وبكين وطوكيو تشترك في خلفيات ثقافية متشابهة، فسوف تكون الدول الثلاث قادرة على التغلب على الخلافات من خلال التعاون الثابت والمضي قدمًا نحو الازدهار المشترك".

وشدد جونغ على أن فترة ما بعد الوباء ستتطلب تعاونًا أكبر بين الدول، معربًا عن أمله في أن تكون دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المقبلة "بكين 2022" بمثابة فرصة للدول الثلاث لتعزيز التعاون الثلاثي.

ومن جانب آخر، دعا الأمين العام للأمانة إلى استمرار دعم سول لجهود الأمانة؛ لتصبح رمزًا للتعاون المؤسسي في شمال شرق آسيا.

وجاء اجتماع الأمانة وسط الخلافات المستمرة بين سول وطوكيو حول التجارة والقضايا التاريخية، وفي الوقت الذي تسعى فيه سول جاهدة لوضع استراتيجية للابتعاد عن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن التنافس الشرس بين الولايات المتحدة والصين.

العلاقات الدبلوماسية كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي الصين العلاقات الثنائية

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