«الضرائب» تحتفل بأبنائها من ذوي الهمم

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه هناك اهتمامًا من القيادة السياسية والدولة ووزير المالية بجميع مؤسساتها بشكل غير مسبوق بذوي الهمم، وبذل كل الجهود لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم ومبادراتهم، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم.

ونظمت مصلحة الضرائب بتنظيم أولى الاحتفالات لتكريم ذوي الهمم من أبنائها، وذلك إيمانًا بدورهم الهام في المصلحة وتثمينًا لجهودهم التي بذلوها في أداء عملهم لتحقيق أهداف المصلحة، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية ستصبح نهجًا تقوم به المصلحة كل عام احتفاء بأبنائها من ذوي الهمم.

وأشاد بالإنجازات التي يحققها أبناء المصلحة من ذوى القدرات الخاصة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وغيرها.

وثمن رئيس مصلحة الضرائب دور أبناء المصلحة من ذوي الهمم، موضحًا أنهم شركاء أساسين في نجاح مصلحة الضرائب المصرية في سبيل تحقيق أهدافها في توفير الحصيلة الضريبية التي تمثل العمود الفقري للموازنة العامة للدولة، والتي تسهم في بناء المجتمع وتنفيذ المشروعات التنموية بما يسهم في نهضة الوطن ورفع مستوى معيشة المواطنين، وكل ذلك بفضل ما يحققونه من إنجازات نسعد بها وتدفعنا دائمًا إلى الأمام.

وقال: إننا جميعا رؤساء ومرؤوسين نقوم ببذل كل الجهود والقيام بالمزيد من العمل والجهد والجدية للوصول بالمصلحة إلى مصاف المصالح الإيرادية العالمية.

ومن جانبه، أعرب مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، خلال الاحتفالية، عن تقديره لأبناء المصلحة من ذوي الهمم، مضيفًا: "إننا نتعلم منكم قوة الإدارة والإصرار والصبر والرضا، نتعلم منكم أننا نستطيع أن نعمل وننجز ونتقدم مهما كانت التحديات والظروف".

وقال إن أبناء المصلحة من ذوي الهمم قدموا الكثير في سبيل تنفيذ مصلحة الضرائب المصرية جميع المشروعات الخاصة بالميكنة والتحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متميزة للممولين من خلال مصلحة عريقة تستخدم في أداء أعمالها أحدث الوسائل التكنولوجية.

ونوه بأن الدولة تولي رعاية خاصة لفئة ذوي الهمم من حيث تقديم التسهيلات والخدمات اليومية لهم حتى تجعل حياة أصحاب الهمم أكثر سهولة وسلاسة، مشددًا على أن الدولة دائما ما تسعى إلى تأهيل هذه الفئة حتى تندمج في المجتمع وتكون عنصر هام وفعال .

وأضافت فيفيان فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب، أنه من دواعي الفخر والسرور أن نري أبناء المصلحة من ذوي الهمم يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة ، وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات، وأؤكد لكم في هذا الإطار أن المصلحة لا تدخر جهداً في سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، تطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأوضح " طارق فرج مدير عام التوعية والإعلام " أن هذه هي الاحتفالية الأولى التي تقيمها مصلحة الضرائب المصرية لأبنائها من ذوي الهمم تحت رعاية السيد الأستاذ رضا عبد القادر رئيس المصلحة، وذلك عرفانا بجهدهم غير العادي وإسهاماتهم التي بذلوها في سبيل تحقيق أهداف مصلحة الضرائب ، وتنفيذ كافة مشروعات المكينة والتحول الرقمي التي تشهدها .

وتوجه " طارق فرج بالشكر لرئيس المصلحة على ترحيبه واهتمامه بتنظيم هذه الاحتفالية ، موضحًا أن رئيس المصلحة قد وجه بأن يتم إقامة هذه الاحتفالية كل عام احتفالا بأبناء المصلحة من ذوي الهمم .

وأضاف حجاج كامل مدير عام الشكاوى وخدمة المواطنين، أن ما قُدم اليوم لأصحاب الهمم من العاملين بالمصلحة ماهو إلا رسالة اعتزاز وتقدير وهي أقل ما يقدم لهم علي ما يبذلونه من جهد في العمل ،لافتًا إلى أن هذه المناسبة جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.