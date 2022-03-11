الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فؤاد بدراوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022

فؤاد بدراوي يدلي
فؤاد بدراوي يدلي بصوته بانتخابات الوفد

أدلى فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022.

وبدأ منذ قليل التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022 والتي يتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، استعدادًا لعملية التصويت والانتخاب والمقرر لها أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائى كامل من هيئة النيابة الإدارية. 

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وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي اطمأنت تماماً على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، وذلك تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

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من جانبها أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات حزب الوفد أنه قد تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة فى المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وتهيب اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022 بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكمامة الواقية التى توزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

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فؤاد بدراوي  يدلي بصوته بانتخابات الوفد

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.

فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد التصويت انتخابات رئاسة الوفد الدكتور عبد السند يمامة المستشار بهاء الدين أبو شقة

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