الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات أمنية مكبرة لضبط محتكري السلع الغذائية في الدقهلية

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 45 قضية مختلفة أبرزها ضبط 7600 زجاجة زيت وبرطمان وأكياس سمنة ومكرونة بإجمالى وزن 4٫398 طن غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة شربين.

وضبط 1٫800 طن سكر حر غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائية "سكر" كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس.

كما تم ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي وغير مصحوب بأي مستندات أو فواتير تفيد مصدره، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة شربين وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة لقيامه بالتصرف في 1.200 طن دقيق بلدي مدعم من حصة أحد المخابز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المستهلكين الرقابة الاسواق السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 11 -3-2022

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضبط قاتل أحد الأشخاص بالجيزة بسبب خلافات مالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية