حملات أمنية مكبرة لضبط محتكري السلع الغذائية في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 45 قضية مختلفة أبرزها ضبط 7600 زجاجة زيت وبرطمان وأكياس سمنة ومكرونة بإجمالى وزن 4٫398 طن غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة شربين.

وضبط 1٫800 طن سكر حر غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائية "سكر" كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس.

كما تم ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي وغير مصحوب بأي مستندات أو فواتير تفيد مصدره، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة شربين وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة لقيامه بالتصرف في 1.200 طن دقيق بلدي مدعم من حصة أحد المخابز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.