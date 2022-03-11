الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«انتخابات رئاسة الوفد».. بدء توافد الأعضاء على مقر الاقتراع في بولس حنا (صور)

انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد

بدأ منذ قليل توافد أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد، على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، وذلك للمشاركة في انتخابات رئاسة حزب الوفد والتي يتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا.

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وتبدأ عملية التصويت والانتخاب في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائى كامل. 
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد اطمأنت تماماً على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، وذلك تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

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من جانبها أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات حزب الوفد أنه قد تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة فى المحافظات، لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وتهيب اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022 بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بالكمامة الواقية التي توزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

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وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.

انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
الجمعية العمومية حزب الوفد مقر الاقتراع انتخابات رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة عبد السند يمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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