روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن لبحث البرامج البيولوجية الأمريكية فى أوكرانيا

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن موسكو طلبت انعقاد مجلس الأمن الدولي الجمعة لبحث البرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وقال: "طلبت البعثة الروسية اجتماع مجلس الأمن الدولي في 11 مارس لبحث الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا".

وأعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

وقال: "روسيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزاز خططت له أوكرانيا في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف".

وعلى صعيد آخر، وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بالتحقيق في ملابسات الضربات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على خطوط الكهرباء المغذية لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، تخطيط القوميين الأوكرانيين لاستفزازات في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا واتهام القوات الروسية هناك بها.

وعلى الجانب الآخر ، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المختبرات البيولوجية في بلاده تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها "علمي بحت".

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على قناته في "تيليجرام": "معظم المختبرات من الحقبة السوفيتية وتنشط في "العلوم العادية"، لا العسكرية".

ونفى تقارير عن إنتاج أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وقال: "نحن محترمون... أنا رئيس بلد محترم، وشعب محترم، لا أحد يطور أي أسلحة بيولوجية أو أسلحة دمار شامل أخرى على أرضنا".