الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنك «جى بى مورغان تشيس» يوقف نشاطه فى روسيا

بنك جي بي مورغان
بنك جي بي مورغان تشيس

ذكرت بوابة "أكسيوس" الأمريكية أن أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم "جي بي مورغان تشيس" أعلن أنه سيوقف نشاطه في روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

 

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن عملاق البنوك والاستثمار الأمريكي "جولدمان ساتشيس غروب" أكمل جميع عملياته في روسيا، ويمكن أن يصبح أول بنك رئيسي في "وول ستريت" يقدم على مثل هذه الخطوة.

 

وأعلن البنك في بيان صدر عنه: "وفقا لتعليمات الحكومات في جميع أنحاء العالم، فإننا نعمل بنشاط على تقليص الأعمال التجارية في روسيا وعدم تنفيذ عمليات جديدة هناك".

 

وتأسس بنك "جي بي مورغان تشيس" الاستثماري عام 1799، وهو واحد من الشركات الرائدة على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثقة، ويعمل البنك حاليا في أكثر من 60 دولة حول العالم.

روسيا روسي وقف نشاط وسائل اعلام إعلام وسائل

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وائل لطفي

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