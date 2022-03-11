جونسون يعرب عن مخاوفه من احتمالية أن يستخدم بوتين أسلحة كيماوية فى حرب أوكرانيا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مخاوفه من أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة الكيماوية في غزو أوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء إن التقارير حول حرب كيميائية محتملة كانت "مستمدة من كتاب قواعد اللعبة للروس" وذلك خلال مناقشة في برنامج أذيع على قناة سكاي نيوز ونقلته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" .



وقال جونسون: "إن الأشياء التي تسمعها عن الأسلحة الكيماوية قد خرجت مباشرة عن قواعد اللعبة".

وأضاف: "بدأوا يقولون إن هناك أسلحة كيماوية تم تخزينها من قبل خصومهم أو من قبل الأمريكيين.

لذا عندما ينشرون هم أنفسهم أسلحة كيميائية، كما أخشى أن يفعلوا، فإن لديهم نوعًا من ماسكيروفكا - قصة مزيفة - على استعداد للذهاب. رأيته في سوريا. لقد رأيته حتى في المملكة المتحدة. هذا ما يفعلونه بالفعل. إنها حكومة بربرية ساخرة ".



وقال جونسون إن "أفضل رهانات" بوتين هي وقف إطلاق النار والسماح للمفاوضات السلمية بالمضي قدمًا.



ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس الروسي وحده يستطيع أن يدرك أنه ارتكب "خطأ كارثيًا الآن...أو بعد ذلك بقليل".



ورددت تعليقاته صدى تحذير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي.



وقالت إن روسيا يمكن أن تمهد الطريق لنشر أسلحة كيماوية.



كانت تغريدتها ردًا مباشرًا على ادعاء روسيا أن أوكرانيا كانت تدير معملًا للأسلحة الكيماوية والبيولوجية بدعم من الولايات المتحدة.



وكتبت ساكي على تويتر: "هذه حيلة واضحة من جانب روسيا لمحاولة تبرير هجومها الإضافي المتعمد وغير المبرر وغير المبرر على أوكرانيا.. الآن بعد أن قدمت روسيا هذه الادعاءات الكاذبة ، ويبدو أن الصين قد أيدت هذه الدعاية ، يجب علينا جميعًا أن نكون حريصين على استخدام روسيا لأسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا".



ودخلت حرب أوكرانيا يومها الخامس عشر من الحرب.



وقال فولوديمير زيلينسكي إن الرعب ساد عندما هاجمت الصواريخ الروسية مستشفى للولادة في ماريوبول وترك الأطفال تحت الأنقاض.



وقال نائب عمدة المدينة إن طفلا يبلغ من العمر ستة أعوام كان من بين ثلاثة أشخاص قتلوا بعد قصف المستشفى.



كما كشف عمدة كييف أن حوالي مليوني شخص فروا الآن من العاصمة خوفًا على حياتهم في الدولة التي مزقتها الحرب.