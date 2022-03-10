الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مينا ويليام يشارك في التقديم التليفزيوني بـ«الدوم».. ولجنة التحكيم: «صوتك محتاج باور»

الدوم
الدوم

شارك المتسابق مينا ويليام في فئة التقديم التليفزيوني في برنامج الدوم حيث قدم خبر عن ريادة الأعمال بشكل مميز، كما علق على مجموعة من الصور وعلى مناصب قاسم أمين، وعلق على خبر عاجل لاصطدام كويكب في الفضاء ونهاه نهاية كوميدية.

وعلق المايسترو نادر عباسي على الأداء وقال: "دخولك كان حلو ولكن الصوت عندي فيه مشكلة صوتك كان خفيف وتحتاج تشتغل عليه وتشدنا معاك وكله كان نفس الطبقة، وبالنسبة للخبر العاجل حسيت إنك بتقرأ وتغير الشخصية بتاعتك".

بينما علقت ليلى علوي على الأداء وقالت: "عندي ملحوظة المايسترو نادر نفسها وكمان حسيت إن فيه سهولة وحسيت إنك بتقدم مسرح مش تليفزيون وعينك مش ثابتة والصوت يحتاج لباور أكتر"، بينما علق المخرج تامر محسن على المتسابق بأنه لديه قبول ولكن أهم حاجة أن يستحوذ على اهتمام المشاهد بالإضافة إلى حركة إيده تحتاج للعمل.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة العاشرة مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة.

مينا ويليام التقديم التليفزيوني برنامج الدوم الصور المايسترو نادر عباسى ليلى علوي

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