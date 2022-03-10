مسلسلات رمضان 2022.. مصادر: 18 ساعة تصوير للانتهاء من مشاهد «أحلام سعيدة»

يواصل صناع وأبطال مسلسل “أحلام سعيدة” والذي تخوض بطولته النجمة يسرا تصوير مشاهد العمل تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وعلم «الدستور» من مصادره، أن المخرج عمرو عرفة يكشف عدد ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد والأحداث قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتابعت أن “عرفة” كثّف ساعات التصوير لتصل إلى 18 ساعة يوميًا للانتهاء من الحلقات الأولى للعمل، في الوقت الذي انتقل فيه فريق العمل لاستكمال تصوير مشاهد العمل بمدينة أسوان، مُشيرًة إلى أن الجهة المنتجة للعمل تستعد لطرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام.

أحلام سعيدة

وتدور أحداث المسلسل حول النجمة يسرا والتي تقوم بمساعدة صديقتها البحث عن علاج للتخلص من الأرق الذي يلاحقها حيث تظهر يسرا بشخصية سيدة من طبقة عالية، وتحلم دائما بالكوابيس والتي تتسبب في داء الشك بالنسبة لها لمن حولها وتدخل بسبب ذلك في أزمات عديدة.

ومن المقرر ان يعرض مسلسل “أحلام سعيدة” خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة ON وCBC الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي، بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح، وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.



