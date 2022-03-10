الجيزة تزيل أقدم الأسواق العشوائية في إمبابة

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية وتوفير أماكن بديلة للبائعين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للأجهزة المعنية في ذلك الشأن.

محافظة الجيزة تزيل اقدم الاسواق العشوائية بإمبابة

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بإزالة أحد أقدم الأسواق العشوائية المتواجدة بالمنطقة أعلى نفق المنيرة بشارع المطار، حيث تم إزالة عدد ٣٦ باكية وعدد ٧ أكشاك وفتارين مجاورة للسويقة مع توفير أماكن بديلة للبائعين .

يأتي ذلك تمهيدا لتطوير مدخل شارع المطار أعلى نفق المنيرة ورفع كفاءته وذلك تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.