إصابة 4 أشخاص فى انقلاب تروسيكل ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص اليوم الخميس، فى حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة المشروع بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة المشروع بمدينة ببا جنوب المحافظة، مما أسفر عن وقوع إصابات، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم صابرين يونس يحيي 38 سنة، وهاجر ناصر سعد 15 سنة، وعبدالله محمد حسن 14 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات، وحسن أحمد مصطفى 40 سنة مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجميعهم مقيمون بقرية طحا البيشة بمركز ببا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.

يذكر أن اثنين قد أصيبوا في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق بني سويف الفيوم أمام قرية كوم أبوخلاد التابعة لمركز ناصر، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.