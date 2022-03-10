الرئيس البولندي يعلن شراء مقاتلات F-35 الأمريكية

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، برنامج شراء مقاتلات من النوع "F-35" فضلا عن اقتناء دبابات "أبرامز" الأمريكية القتالية الحديثة الصنع.

وأوضح "دودا" خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تعمل على استيراد أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت"، وبرنامج شراء مقاتلات من النوع "F-35" فضلا عن اقتناء دبابات "أبرامز" الأمريكية القتالية الحديثة الصنع، والتي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأضافت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان لها: سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز "ميغ-29" إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة.

ونشرت الولايات المتحدة بطاريتي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا، تنفيذا لتعهّدها الدفاع عن أراضي بلدان حلف شمال الأطلسي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية رفض الكشف عن هويته، أنه تقرر نشر بطاريتي الصواريخ في بولندا بناء على "طلبها"، علما بأن منظومات الصواريخ هذه عادة ما تُنشر في ألمانيا.

ويمكن اعتبار أن الخطوة تندرج في إطار التصدي للمخاوف المتزايدة من عبور صواريخ روسية بشكل عرضي أو متعمد حدود أوكرانيا وسقوطها في أراضي دولة عضو في الحلف الأطلسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي وقت سابق , وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية بأنها غير مشروعة، متهما الغرب بخداع شعوبه.

وقال بوتين خلال كلمة له اليوم ، إن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم ليس بسبب روسيا، فروسيا مستمرة بالتزاماتها بشأن صادرات الطاقة، حيث ستواصل صادراتها حتى عبر أوكرانيا.

وبدوره، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده ستعمل من أجل المحافظة على النظام المالي الروسي، مشيرا إلى أنه يوجد استقرار في حجم الودائع بالبنوك الروسية.