وزير التعليم يكرم طالبات كرة اليد بعد التأهل لكأس العالم

تستعد وزارة التربية والتعليم، مساء الخميس، لتكريم الطلاب المصريين الذين تأهلوا إلى كأس العالم لكرة اليد وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبري، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وأعلن عادل الحناوي أحد أولياء الأمور من الطلاب الناشئين لكرة اليد عن تأهل المنتخب بعد الفوز الثالث على جامبيا لبطولة كأس العالم.

وقال: "بدأ منتخبنا الوطني المصري للناشئات مواليد 2004 مشواره ببطولة أفريقيا للناشئات مواليد 2004 فى نسختها الـ17 لكرة اليد فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير حتى 6 مارس 2022 بمواجهة منتخب سيراليون.

أضاف الحناوي، لـ«الدستور»:“خاض منتخبنا الوطني المصري للناشئات مواليد 2004 معسكر تدريبي فى بولندا وخاض الفريق عدد من المباريات الودية حيث حققن الفوز على فريق سيدات JELENIA GORA البولندي بنتيجة 37-28 وحقق الفوز على فريق Görlitzer HC الألماني بنتيجة 36 - 18 واختتم الفريق الوطني الفوز على نادي LEGNICA البولندي بنتيجة 33- 25”.

ويترأس عبده عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد، المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية للإناث رئاسة بعثة المنتخب الوطني المصري للناشئات في البطولة.