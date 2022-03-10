مسلسلات رمضان 2022.. محمود سعد نجل شقيق خالد النبوى فى مسلسل راجعين يا هوى

انضم الفنان الشاب محمود سعد الشهير بـ"سعدولا" إلى طاقم عمل المسلسل الدرامي الجديد "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2022 عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل راجعين يا هوى رمضان 2022

ويبدأ سعد تصوير دوره في العمل، بعد أن كثف المخرج محمد سلامة ساعات التصوير؛ لتصل إلى 18 ساعة يوميًا لأبطاله للحاق بموسم مسلسلات رمضان 2022.

ويلعب سعدولا دور شقيق نور النبوي خلال أحداث المسلسل، ويقوم خالد النبوي بدور عمه ضمن أحداث العمل.

مسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي.

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل دايمًا عامر رمضان 2022

وعلى صعيد آخر يقدم الفنان الشاب محمود سعد دور شقيق الفنان مصطفى شعبان في مسلسل دايمًا عامر المقرر عرضه أيضًا ضمن مسلسلات رمضان 2022 خلال الموسم الرمضاني القادم، من بطولة مجموعة من النجوم منهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، والمسلسل الجديد من إخراج مجدي الهواري.

فكرة مسلسل دايمًا عامر

ويناقش مسلسل دايمًا عامر فكرة مشكلات التعليم والعلاقة بين المدرسين وأولياء الأمور من خلال شخصية "مستر عامر" الأخصائي الاجتماعي التي يقدمها الفنان مصطفى شعبان الذي يحاول حل مشكلات التلاميذ وأولياء الأمور من خلال مسلسل يمزج بين العلاقات الاجتماعية والطابع الكوميدي ويصور بين القاهرة وعدد من المناطق السياحية.