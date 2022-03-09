الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. عرض آخر حلقات مسلسل «نقل عام» على شبكة قنوات ON

نقل عام
نقل عام

تعرض شبكة قنوات ON وon drama الليلة الحلقة الأخيرة من مسلسل “نقل عام” والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه والذي يقوم ببطولته النجم محمود حميدة وسوسن بدر. 

وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “نقل عام” عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء وتعاد  2 صباحًا وتعاد مرة أخرى 1 ظهرًا.

أما على قناة ON Drama فتعرض في الساعة  10 مساء وتعاد 5 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى 4 عصرًا. 

أحداث «نقل عام»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى من خلال 30 حلقة، كتبها المؤلف المتميز وليد خيرى،  ويتم خلال الأحداث مناقشة العديد من القضايا الهامة منها الانفجار السكانى، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر.

وتدور أحداث المسلسل حول موظف بهيئة النقل العام، لكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح فى تربية أبنائه وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

نقل عام" تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، وميرهان حسين، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيى الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، وهايدي رفعت، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، ومحمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين. 

وعلق المؤلف وليد خيري عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: “النهاردة آخر حلقة في مسلسل نقل عام.. التجربة اللي بعتبرها نقلة في حياتي من كل الاتجاهات.. أهمها إني اكتشفت كمية الناس الكتير اللي كانت مستنية ليا النجاح في الحتة دي عشان تفرحلي من كل قلبها.. شفت في كلامهم ومشاعرهم نوع من الزأططة عشاني.. نجاح المسلسل الكبير وفرحة الناس العظيمة دي حملني مسئولية كبيرة خاصة لما ناس منهم تقول فيه حاجة من أسامة أنور عكاشة.. حاجة تفرح وتخض في نفس الوقت.. شكرا لشركة فنون مصر اللي منحتني الفرصة القوية دي وشكرا لعادل أديب وراجح داوود وفوزي العوامري ودعاء فتحي وكل فريق العمل من الممثلين، ووافر الشكر لكل القلوب الفريدة والنفوس الطيبة هنا اللي دعمت بلا قيد وبلا شرط والحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين”. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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