مسلسلات رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل «جزيرة غمام»

نستعرض لكم فى هذا التقرير قنوات عرض مسلسل "جزيرة غمام"، حيث تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان الكريم والذي يشهد عرض عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية على مدار أيام الشهر ومن بين هذه المسلسلات مسلسل “جزيرة غمام” للنجم طارق لطفي والنجمة مي عز الدين.

قنوات عرض مسلسل "جزيرة غمام"

يعرض مسلسل جزيرة غمام خلال شهر رمضان القادم 2022، وذلك عبر قناة الحياة الفضائية بشكل حصري بجانب عرضه عبر منصة “watch it” الإلكترونية بالتزامن مع عرضه على القنوات الفضائية.

ومن المقرر أن تعلن قناة الحياة الفضائية نهاية شهر مارس الجاري عن مواعيد عرض مسلسل “جزيرة غمام” بشكل محدد بجانب باقي المسلسلات التي تعرض عبر شاشتها.

كانت منصة “watch it” كشفت الساعات الماضية عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل “جزيرة غمام” والذي ظهر فيه عدد من نجوم العمل من بينهم النجم طارق لطفى، والنجم فتحي عبد الوهاب، والنجمة وفاء عامر، والنجم القدير رياض الخولي ورفع البرومو شعار “صراعات مابتنتهيش في جزيرة غمام”.

أحداث وقصة مسلسل جزيرة غمام

وتدور قصة وأحداث مسلسل “جزيرة غمام” في إطار اجتماعي وينتمي العمل للدراما الصعيدية قبل 100 عام من الآن، حقبة تاريخية بالعشرينات حول 3 أشقاء تربوا على يد كبار الشيوخ بالجزيرة والذي يظهر في شخصيته الفنان القدير عبد العزيز مخيون.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل، أن الأحداث تدور داخل منزل الفنان عبد العزيز مخيون ويقوم الابن الأكبر بقتل الأصغر بتحريض من الابن الأوسط مما يشعل الأحداث على مدار الـ 30 حلقة.

أبطال وصناع مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم طارق لطفي

النجمة مي عزالدين

النجم فتحى عبد الوهاب

النجم أحمد أمين

الفنان القدير رياض الخولي

الفنان محمد جمعة

الفنانة هبة عبد الغني

الفنانة هاجر الشرنوبي

الفنانة ميار الغيطي

الفنانة دينا أحمد

وفاء عامر (ضيفة شرف)

عبد الرحيم كمال (مؤلف)

حسين المنباوي (مخرج)



ويواصل أبطال وصناع مسلسل “جزيرة غمام” تصوير مشاهد وأحداث العمل وذلك في إحدى المناطق بمنطقة العين السخنة حيث أنتهى المخرج حسين المنباوي من تصوير ما يقرب من 50% من العمل ومن المقرر طرح البرومو الدعائي للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه، يواصل النجم علي الحجار تحضيرات أغنية تتر البداية والنهاية لمسلسل جزيرة غمام وذلك بعد أن تعاقد عليه خلال الأيام الماضية حيث شهدت اجتماعات بينه وبين مؤلف العمل عبد الرحيم كمال للوقوف على تفاصيل العمل قبل اختيار كلمات الأغنية وتسجيلها.