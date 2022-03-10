رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الكويت فى زيارة رسمية

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، على رأس وفد من مجلس النواب، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.

ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد حنفي والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية– الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

كما ستشهد الزيارة عدة لقاءات لوفد مجلس النواب مع عدد من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية– الكويتية في ضوء رسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين.