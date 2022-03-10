الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح أعمال تطوير ميناء غرب بورسعيد.. (صور)

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الخميس، أعمال تطوير فرع ميناء غرب بورسعيد.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الفرع، وتعرفا على طبيعة عمل الأقسام المختلفة، وأكدا أن أعمال التطوير ليست فقط في المباني، وإنما في طبيعة العمل الذي يسهل عملية الاستيراد والتصدير.

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 اللواء عادل الغضبان

وتحدث الدكتور حسين منصور، مع العاملين عن طبيعة العمل والبيانات المدخلة على الحاسبات، والوقت الزمني الذي يتم خلاله إنهاء الإجراءات، وتعرف على عدد العاملين وقدرة المكتب على إنهاء الإجراءات.

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 اللواء عادل الغضبان

وشدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على ضرورة ميكنة كافة الخدمات والبعد عن العمل بالأوراق، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتطوير الخدمات، موضحًا أن التمسك بالمستندات مرفوض في ظل الرؤية الحالية للدولة.

ويعمل المكتب على فحص الرسائل الصادرة والواردة والأغذية المعدة للاستهلاك المباشر والغير مباشر، والمساهمة الفاعلة مع وزارة الدفاع والانتاج الحربي ووزارة التموين لسرعة الإفراج عن الرسائل الواردة من السلع الإستراتيجية مثل القمح، واللحوم، والدواجن.

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 اللواء عادل الغضبان

ويؤدي مكتب سلامة الغذاء بميناء غرب بورسعيد، دورًا هامًا في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية المختلفة في محافظة بورسعيد لتنظيم وانجاز العمل.

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
IMG-20220310-WA0045
IMG-20220310-WA0045
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
IMG-20220310-WA0046
IMG-20220310-WA0046
العاملين خلال على وزارة التموين تنسيق هيئة عمل عرف تنظيم

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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