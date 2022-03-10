واشنطن ترد على اتهامها بدعم برنامج لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

نفت الولايات المتحدة الاتهامات التي وجهتها إليها روسيا، بأنها تدعم برنامجا لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - إن “الكرملين ينشر عن عمد أكاذيب”، محذرًا من أن “الهدف من هذه الاتهامات قد يكون التحضير لإمكانية أن تستخدم القوات الروسية مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا”.

وكانت السلطات الروسية قد طالبت أمس الولايات المتحدة بتقديم إيضاح رسمي للمجتمع الدولي بشأن ما قالت إنه نشاط للمختبرات البيولوجية والجرثومية الأمريكية في أوكرانيا .

وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات بفتح تحقيق بشأن المعلومات المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.