الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تنفى امتلاك مختبرات للأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا‎‎

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

نفت واشنطن صحة الاتهامات الروسية لها بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، وزعمت أن موسكو نفسها تحضر لاستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عبر "تويتر": "علمنا بمزاعم روسيا الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أمريكية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، لا تقوم الولايات المتحدة بتطوير أو امتلاك مثل هذه الأسلحة في أي مكان".

 

وأشارت إلى أن "روسيا تخترع ذرائع كاذبة في محاولة لتبرير أفعالها المروعة في أوكرانيا"، مضيفة أنه من المحتمل أن تكون روسيا تمهد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا أو القيام بعملية واتهام آخرين بالمسؤولية عنها، دون تقديم أدلة على ذلك.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الكرملين ينشر عن عمد أكاذيب صريحة مفادها أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تقومان بأنشطة أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا".

 

وفي وقت سابق قالت الخارجية الروسية إن الحقائق التي تم اكتشافها مؤخرا تؤكد أن مخاوف روسيا بشأن العمل على برنامج أسلحة بيولوجية لأغراض عسكرية في علاقة بالولايات المتحدة كانت في محلها.

 

وأعلنت الدفاع الروسية، الاثنين الماضي، أنه جرى العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف بغرب أوكرانيا كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.

 

وحذرت الدفاع الروسية من أن القوميين في أوكرانيا يستعدون لتنفيذ استفزازات بمواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية.

 

وأعلنت الدفاع الروسية، الاثنين الماضي، أنه جرى العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف بغرب أوكرانيا كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.

 

وحذرت الدفاع الروسية من أن القوميين في أوكرانيا يستعدون لتنفيذ استفزازات بمواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية.

الولايات المتحدة تويتر الخارجية امريكية البيت الأبيض روسيا

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وائل لطفي

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