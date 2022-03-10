الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على متهم بحيازة مفرقعات فى المطرية.. اليوم

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار، و محمد فريد ، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد، اليوم  الخميس، الحكم في  إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، أنهما أحرزا وحازا مواد مفرقعة "بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات، أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحًا ناريًا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق. 

الحكم مفرقعات متهم الدائرة الثانية ارهاب المستشار معتز خفاجي

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