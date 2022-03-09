الصحة الإسرائيلية تسجل 1346 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، مساء الأربعاء، عن تسجيل 1346 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، و6,668 إصابة يوم أمس.

وواصل عدد المصابين بحالة حرجة انخفاضه ليصل إلى 410 مصابين منهم 174 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء رصد الوباء في فبراير 2020 إلى 10322 وفاة، بعد تسجيل 40 وفاة جديدة، في حين بلغت حصيلة الإصابات 3683663 إصابة.

وواصل عدد المصابين بحالة حرجة انخفاضه ليصل إلى 429 مصابًا منهم 180 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، ويبلغ عدد الحالات النشطة 48408 حالة.

وأشارت المعطيات إلى انخفاض المعدل الأسبوعي للإصابات والحالات الحرجة والوفيات، حيث شخصت خلال الأسبوع الأخير 45739 إصابة بانخفاض بنسبة 30.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما شخصت 206 إصابات حرجة بتراجع بنسبة 28.2%، فيما سجلت 83 حالة وفاة بانخفاض بنسبة 51.7%.

وكانت المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتركيبة اللقاحات المخصصة لمواجهة كورونا، قد أكدت ضرورة تطوير لقاحات توفر الحماية من العدوى وتمنع انتقالها، إضافة إلى الحماية من الأعراض الشديدة ومخاطر الوفاة.

ودعت المجموعة الاستشارية- في تقرير لها اليوم الثلاثاء في جنيف- إلى تسريع العمل لتحديث تكوين اللقاحات الحالية لمواجهة متغيرات الفيروس، مشيرة إلى أنه يبدو أن اللقاحات الحالية تمنح مستويات عالية من الحماية ضد النتائج الوخيمة للإصابة بمتحور أوميكرون، ولفتت إلى أن عدم التكافؤ في توزيع اللقاحات على بلدان العالم المختلفة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا.

وأوضحت أنه في حين أن مجموعة الأدلة على الاستجابة المناعية للأوميكرون بعد العدوى تنمو بسرعة، إلا أن البيانات المتعلقة باتساع وحجم ومتانة الاستجابات المناعية للمتغيرات من اللقاحات المرشحة المحددة باستخدام منصات لقاح مختلفة لا تزال محدودة، مشيرة إلى أنها ترحب بتطوير وبدء التجارب السريرية على اللقاحات المحددة المتغيرة ضد المركبات العضوية المتطايرة التي حددتها المنظمة بما في ذلك متحور أوميكرون.