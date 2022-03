«ديزنى» تعلن موعد طرح النسخة الحديثة من فيلم الفانتازيا «بينوكيو»

أعلنت شركة ديزني العالمية عن استعدادها لطرح النسخة الحديثة من فيلم الأنيميشن الفنتازي "Pinocchio"، وذلك عبر منصتها الإلكترونية ديزني بلس، خلال شهر سبتمبر المقبل.

"Pinocchio".. فيلم أمريكي ويعد فيلم رسوم متحركة، ويعتمد على الدمية الخشبية التي تحيا من قالب شجرة قام بقطعها أحد الرجال الموهوبين بنحت الخشب على شكل عرائس متحركة "ماريونت" ودمى مختلفة، ليتفاجأ أن هذه الشجرة بشكل خاص بها سحر لتحول الدمية لشخص حقيقي ولكنه خشبي، ومع توالي الأحداث والمغامرات يتعلق هذا الشخص بهذه الدمية التي تتحول في نهاية العمل لشخص طبيعي وليس خشبيًا.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة ديزني العالمية مؤخرًا عن طرح أحدث أعمالها الفنية المسلسل العالمي "Obi Wan Kenobi"، المقتبس من سلسلة نجوم الحرب، وتنطلق أولى حلقاته يوم 25 مايو المقبل عبر منصة ديزني بلس.

Obi-Wan Kenobi هو شخصية خيالية من عالم حرب النجوم وهو من الشخصيات الرئيسية في السلسلة، وهو أحد فرسان الجيداي وهو من علّم أناكين سكاي ووكر أساليب الجيداي، وهو أحد أربع شخصيات ظهرت في جميع أفلام حرب النجوم الست.

كما تستعد ديزني بلس لعرض المسلسل العالمي moon knight لمحبي الأكشن والإثارة، يوم 30 مارس المقبل.

المسلسل العالمي Moon Knight ينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التى تضم أفلامًا مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel، وفى المسلسل يلعب أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة، ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا إيثان هوك.