بعد التحقيق معه.. قرار جديد لـ«المهن الموسيقية» بخصوص عمر كمال

تراجع النجم هاني شاكر عن قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف المطرب الشعبي عمر كمال عن الغناء، وذلك بعد التحقيق معه في واقعة التعدي لفظيًا عليه في فيديو له عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عمر كمال عبر صفحته الرسمية بموقع“فيس بوك": “الحمد لله تم رفع الإيقاف عنى.. شكرا للأستاذ هانى شاكر ولكل أعضاء نقابة المهن الموسيقية”.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر قرار منتصف شهر فبراير الماضي، بوقف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، عن الغناء بعد تصريحات ضد النقابة ونقيب الموسيقيين.

وجاء القرار على خلفية تصريحات عمر كمال عبر إحدى الفضائيات التي هاجم فيها النقيب هاني شاكر، وتم إيقافه حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية.

وعن أزمة مطربي المهرجانات، أشار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، خلال مشاركته في مهرجان دندرة، إلى أن النقابة لا تكن عداوة لأحد، أو تتربص بأحد، بل إن الباب مفتوح لكل من يريد تقديم فن حقيقي، أما ما حدث مع عمر كمال قال: "أنت بتهزر مع متابعينك مينفعش تحط اسم هاني شاكر في جملة مفيدة".

وتقدم المحامي أيمن محفوظ، بشكوى رسمية لوزير المالية يتهم مطربي المهرجانات مثل عمر كمال وشاكوش بالتهرب الضريبي لإخفاء أرباحهم.

وكشف مقدم الشكوى بأنه بعد التحدي السافر من مطربي المهرجانات، لقرارات الإيقاف الصادرة من نقابة الموسيقيين، وتنظيم حفلات داخل وخارج مصر رغبة منهم في تحدي القانون ومنهم المطرب عمر كمال وشاكوش وغيرهم الذين اتفقوا على حفلات في داخل القُطر المصري، وأخرى بدول عربية وأجنبية، وهناك العديد من الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا لمطربي المهرجانات بأنهم حققوا أرباحا خيالية من تلك الحفلات.