خبير اقتصادى يكشف موعد انفراج أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

مع ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، يتساءل المواطنون حول الأسباب ومتى تحدث انفراجة في تلك الأزمة؟، لذا تواصل "الدستور" مع الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، لمعرفة ما هي أسباب ارتفاع أسعار السلع وتوقيت انفراج الأزمة؟.

وقال النحاس: لا يمكن تحديد السلع التي ستتأثر بذلك ولكن هناك العديد من السلع التي سوف يحدث لها تضخم، لافتًا إلى أن النقل والشحن من أكثر الوسائل تأثرًا في المقام الأول.

وأوضح أن النقل من الجهة المصدرة والاستيراد من الخارج يزداد بشكل ملحوظ، وذلك عبر الطيران والسفن، مؤكدًا أن الشحن والنقل من أكثر العوامل التي ستعمل على ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يمكن حسابه بعد مرور شهرين لـ 3 أشهر، موضحًا أن الأسعار ترتفع من يوم لآخر، وأن أسعار النقل والشحن تزيد مع وجود حرب بين أوكرانيا وروسيا، ومع ارتفاع أسعار البترول تزيد أسعار الزيوت والمحاصيل الزراعية.

وأوضح أن اختفاء السلع نتيجة تخزين التجار لها فترتفع الأسعار داخل السوق، ويرجع ذلك للتقلبات السعرية الحادة، والتي لا يمكن حساب أسعار نتيجة تخزين التجار للسلع، لافتًا إلى أنه إذا تم وضع عقوبة على التجار الذين يقومون بتخزين السلع سوف يحدث حالة غير مستقرة.

وشدد على ضرورة احتواء الدولة للتجار خلال تلك الأزمة، لذا يجب علينا جميعًا أن نكون يدًا واحدة لكي تكون السلع موجودة داخل السوق، وأيضًا احتواء المستهلك حتى لا يحدث خلل في الشارع وتوتر، ولا بد أن تحتوي الدولة الجميع لكي نمر من تلك الأزمة.

وأكد أن ارتفاع السلع مرحلة مؤقتة لحين انتهاء أزمة الاستيراد وانتهاء الحرب، ولا يوجد نقص سلع ولكن يوجد ارتفاع أسعار، موضحًا أن ارتفاع أسعار البترول مسألة وقت وتنخفض مع عودة الاستيراد وانتهاء تلك المرحلة خلال أواخر شهر أبريل المقبل، وبداية من شهر مايو سيحدث انهيار في الأسعار.