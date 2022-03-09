الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بخطوات بسيطة.. طريقة عمل فاهيتا فراخ لعشاء ليلي؟

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج

يمكنك عمل وجبة “فاهيتا فراخ” على عشاء ليلي، فهذا الدجاج المتبل له مذاق رائع، ويمكنه أن يعطي لمحة رائعة عن الطاهي وبراعته في تقديم هذا الطبق الذي يعشقه الملايين.

مكونات فاهيتا فراخ

  • 4 ملاعق كبيرة زيت
  • 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
  • 2 ملعقة صغيرة ملح متبل
  • 2 ملعقة صغيرة اوريجانو مجفف
  • 2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
  • 1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
  • 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار
  • 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
  • 1/2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون (اختياري)
  • 1 كيلو  صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد، مقطعة إلى شرائح رفيعة
  • 1/2 فلفل أحمر حلو متوسط ​​
  • 1/2 فلفل أخضر متوسط
  • 4 حبات بصل خضراء مقطعة ناعماً
  • 1/2 كوب بصل مقطع
  • اختياري: جبنة شيدر مبشورة، صلصة شرائح بصل أحمر وكريمة حامضة

 

وقت التحضير لـ فاهيتا فراخ

هذا الطبق يمكن إعداده خلال 20 دقيقة ويكفي لست أشخاص.

طريقة عمل فاهيتا فراخ 

  • في وعاء كبير، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزيت وعصير الليمون والتوابل، أضف الدجاج، وغطيها لمدة 4 ساعات.
  • في مقلاة كبيرة “مقلاة ثقيلة أخرى” يُقلى الفلفل والبصل في الزيت المتبقي حتى يصبح طريًا، أزلها واحتفظ بها دافئة.
  • يصفى الدجاج مع التخلص من التتبيلة، وفي نفس المقلاة يُطهى الدجاج على نار متوسطة عالية حتى يختفي اللون الوردي من 5-6 دقائق، يُعاد خليط الفلفل إلى المقلاة.
  • ملعقة تملأ وسط الرقاق، اثنيها للنصف، أضيفي الطبقة حسب الرغبة، قومي بطيها إلى النصف.
  • يتم تقديم الفاهيتا بشكل رائع مع  الفاصوليا السوداء والفلفل الحلو والأرز و سلطة الطماطم والأفوكادو.

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طريقة عمل سلطة بجانب طبق فاهيتا الفراخ

  • ضعي خضار السلطة وفوقها الطماطم والخيار والبصل والجزر، ضع الزيت والخل والسكر في وعاء بلاستيكي صغير.
  • ضعي الغطاء على الوعاء ورجّ التتبيلة حتى يذوب السكر، لمدة دقيقة تقريبًا.
  • اسكبي الصلصة فوق السلطة، تتبل السلطة بالملح والفلفل حسب الرغبة ويقلب المزيج.
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وائل لطفي

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